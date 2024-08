Sanità digitale e del territorio, Fnopi presenta 'Connected care'

La sanità del territorio cambia assetto e con essa la professione infermieristica è chiamata ad evolvere per rispondere ai mutati bisogni di salute delle persone. Quali sono le opportunità e quali le sfide implicate in una transizione che vede come fattori-chiave le nuove tecnologie e lo sviluppo delle professioni sanitarie e sociosanitarie? Con l'ambizione di trovare risposte a queste e altre domande legate all'attuale panorama della salute in Italia e avviare un confronto a livello nazionale sui nuovi equilibri fondati sulle linee guida nazionali sostenute dal Pnrr, la Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) organizza il 17 settembre a Bologna il convegno 'Connected Care - Frontiere attuali e fattori di successo nella trasformazione digitale in sanità'.

L'evento - riporta una nota - si svolgerà dalle 10 alle 17 nella prestigiosa Aula Absidale di Santa Lucia. E' stato organizzato in collaborazione con l'Università di Bologna e riunirà nella sala del polo universitario rappresentanti di ministero della Salute, Dipartimento della Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, Agenas e Garante per la Protezione dei dati personali. Al dibattito contribuiranno anche presidenti e referenti delle Regioni e delle università italiane. Nel confronto si toccheranno i principali temi connessi alla sanità digitale, a partire dal lavoro svolto sul tema dalla Fnopi su: 'Le attuali prospettive, i fattori di successo, nonché i profili di responsabilità nella trasformazione digitale in sanità'; 'Il punto di vista dei principali esponenti di Istituzioni politiche e amministrative, Università e Centri Studi'; 'Approfondimenti tematici concernenti i profili di responsabilità, i modelli organizzativi e di funzionamento, così come la presa in carico e la cura della persona'.

"Il convegno - spiega il consigliere nazionale e presidente di Opi Bologna, Pietro Giurdanella - nasce con una vocazione e una rilevanza nazionale, ma con un impegno alla valorizzazione delle specificità regionali. L'evento vuole porsi in ascolto e con collaborazione nei confronti degli stakeholder e a servizio degli infermieri e delle altre professioni sanitarie e sociosanitarie affinché, da questa iniziativa, possano cogliere spunti importanti in termini di conoscenza e formazione".