Sanità: Etica e atto medico, a Montecitorio un incontro sulla necessità di definire un ruolo centrale per Ssn

Offrire una chiave di lettura autorevole sulla definizione del ruolo del medico in un panorama di 32 professioni sanitaria. Nasce da qui il volume 'Etica e atto medico. Riflessioni e proposte', a cura di Francesca Gambetti, e il parallelo 'Documento Atto Medico' promosso dalla Commissione interna dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Roma , entrambi presentati a Palazzo Montecitorio. Il testo unisce analisi deontologica e indicazioni concrete volte a valorizzare la centralità dell'atto medico e la multidisciplinarietà nel Servizio sanitario nazionale.