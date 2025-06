“È un momento delicato e storico per la nostra associazione e per l’industria della sanità. I segnali di cambiamento ci sono tutti, ma serve visione per non perdere l’occasione di una vera innovazione del Paese”. Così Fabio Faltoni, presidente Confindustria Dispositivi medici, intervenendo al 25° Convegno nazionale dell’Associazione Italiana ingegneri clinici (Aiic).