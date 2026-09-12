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Sanità: Ica Day, a Palermo esperti a confronto per la prevenzione delle infezioni

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12 settembre 2026 | 11.05
Redazione Adnkronos
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Innovazione, investimenti e una governance più efficace del rischio infettivo sono stati al centro dell'Ica Day, incontro promosso dall'associazione scientifica Hcrm in collaborazione con Bistoncini Partners al teatro Politeama di Palermo. Istituzioni, professionisti sanitari, mondo accademico e ricerca si sono confrontati sulle strategie per rafforzare la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (Ica) e contrastare l'antimicrobico-resistenza. Dall'incontro è emersa la necessità di un approccio integrato che metta in rete organizzazioni, competenze, dati, innovazione e investimenti, favorendo una maggiore collaborazione tra ospedale e territorio lungo l'intero percorso assistenziale.

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