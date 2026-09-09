circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità: il sistema salute del futuro passa da innovazione, territorio e collaborazione

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In un Paese che invecchia, e in cui il numero di malati cronici continua a crescere, è importante definire quali sono le trasformazioni necessarie da mettere in campo per garantire il diritto alla salute e, al tempo stesso, la tenuta del Servizio sanitario nazionale. Costruire il sistema sanitario del futuro significa investire in sanità territoriale e innovazione, ma anche promuovere collaborazioni in grado di valorizzare competenze e opportunità offerte dall'avanzamento tecnologico. Se ne è parlato in occasione dell'incontro  "Ripensare il futuro della salute", promosso da Club Santé Italie, realtà nata dalla collaborazione tra l'Ambasciata di Francia in Italia, Business France e le principali aziende francesi che operano nel settore della salute in Italia. In questa occasione è stato presentato il rapporto di Fondazione PwC Italia Ets "Una nuova agenda per la salute: territori, innovazione e collaborazione", realizzato grazie al sostegno di Air Liquide Healthcare, Danone Nutricia Italia SpA, Groupama, Groupe Colisée, Groupe Lepine, Guerbet SpA, Ipsen, Korian Clariane, Laboratoires Boiron, Opella Italie, Pierre Fabre Italia SpA, Relyens, Sanofi, Servier Italia SpA, Thea Farma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video
Venezia 83, Cruz e Bardem mano nella mano al Lido per 'Bunker' - Video
Venezia 83, Casey Affleck sbarca al Lido con 'Company' - Video
News to go
Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo
Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer - Video
Emma Bonino, i medici: "Condizioni stazionarie in terapia intensiva" - Videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza