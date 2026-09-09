Sanità: il sistema salute del futuro passa da innovazione, territorio e collaborazione

In un Paese che invecchia, e in cui il numero di malati cronici continua a crescere, è importante definire quali sono le trasformazioni necessarie da mettere in campo per garantire il diritto alla salute e, al tempo stesso, la tenuta del Servizio sanitario nazionale. Costruire il sistema sanitario del futuro significa investire in sanità territoriale e innovazione, ma anche promuovere collaborazioni in grado di valorizzare competenze e opportunità offerte dall'avanzamento tecnologico. Se ne è parlato in occasione dell'incontro "Ripensare il futuro della salute", promosso da Club Santé Italie, realtà nata dalla collaborazione tra l'Ambasciata di Francia in Italia, Business France e le principali aziende francesi che operano nel settore della salute in Italia. In questa occasione è stato presentato il rapporto di Fondazione PwC Italia Ets "Una nuova agenda per la salute: territori, innovazione e collaborazione", realizzato grazie al sostegno di Air Liquide Healthcare, Danone Nutricia Italia SpA, Groupama, Groupe Colisée, Groupe Lepine, Guerbet SpA, Ipsen, Korian Clariane, Laboratoires Boiron, Opella Italie, Pierre Fabre Italia SpA, Relyens, Sanofi, Servier Italia SpA, Thea Farma.