Sanità: ingegneri clinici, tecnologia e sostenibilità al centro del Convegno Aiic 

Sul futuro del sistema sanitario all’insegna dell’innovazione e del rispetto per l’ambiente si sono confrontati per 3 giorni a Napoli gli oltre 2500 partecipanti del 25esimo Convengo dell’Associazione italiana ingegneri clinici. Al centro dei dibattiti e degli approfondimenti, intelligenza artificiale, efficienza energetica delle tecnologie biomedicali e la necessità di un cambio di paradigma nella governance del sistema salute con l’ingegnere clinico in un ruolo strategico per una sanità più sostenibile, digitale e collaborativa.