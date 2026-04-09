Sanità: Mennini (ministero Salute), 'lavoriamo per affiancare alle risorse nuovi modelli organizzativi'

"Sicuramente trovare delle risorse, che è ciò che abbiamo fatto sin dall'inizio, è importante ma queste, da sole - come dice anche il ministro Schillaci - non bastano, bisogna fare in modo che siano accompagnate da modelli di programmazione, organizzativi e gestionali che permettano che vengono destinate sulla base di fabbisogni reali". Lo ha detto Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento Programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del Ssn ministero della Salute, all'incontro 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction' a Roma, promosso da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria, e dedicato all'innovazione in ambito sanitario.