Sanità: Pavesi (Aifa),  'necessaria piattaforma accessibile a tutti gli attori del Sistema'

"Abbiamo un numero importante e sempre crescente di dati, ma è difficile avere un numero organizzato e utile per tutte le informazioni che dobbiamo estrarre dagli stessi. Pertanto, come Aifa, dobbiamo trovare una piattaforma in cui tutti gli attori del Sistema riescono ad accedere e attingere a questi dati". A dirlo Giovanni Pavesi, direttore amministrativo dell'Aifa - Agenzia italiana del farmaco, alla XXIX edizione di Salute diritto universale, il convegno di Salute Direzione Nord organizzato a Palazzo Lombardia a Milano.