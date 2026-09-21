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Choc a Cagliari, 11enne seviziato e presi a calci: il video rimbalza sulle chat

Il filmato era stato postato prima su TikTok. Cinque minorenni indagati a vario titolo per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata

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21 settembre 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Postato su TikTok e ora scambiato via chat. Un video choc dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel cagliaritano, a quanto apprende l'Adnkronos, sta in queste ore rimbalzando su Whatsapp: mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle sevizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.

Le violenze, per le quali, alcuni giorni fa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, su ordine del Tribunale dei Minori del capoluogo, hanno eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di cinque minorenni indagati a vario titolo e in concorso tra loro per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti, sarebbero durate dal mese di giugno fino all'intervento dei Carabinieri in queste ultime settimane.

Gli inquirenti stanno attentamente monitorando ogni attività di ulteriore illecita diffusione dei video ritraenti l’aggressione sessuale, che, commessa anche da adulti, di per sé costituisce ulteriore reato, al fine preminente di garantire la massima tutela del minore vittima.

Riproduzione riservata
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Tag
sevizie violenza bullicidio minorenni Carabinieri Cagliari
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