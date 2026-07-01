Sanità: Petralia (Aou Verona), 'persona al centro, servizi si muovano perso di lei'

"Bisogna lavorare per passare dalla verticalità che siamo abituati a trovare, costituita da ospedale, territorio e sanitario-sociale a un'orizzontalità capace di mettere davvero la persona al centro. In questa logica sono i setting erogativi, le prestazioni e i servizi a muoversi, a modificarsi e a rendersi fruibili per avvicinarsi alla persona". Lo afferma Paolo Petralia, direttore generale Azienda ospedaliera universitaria di Verona, intervenendo alla presentazione, aRoma, del XIV Rapporto sulle performance regionali del Sistema sanitario italiano, curato dal Crea Sanità - Centro per la ricerca economica applicata in sanità.