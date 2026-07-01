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Ucraina, Zaluzhnyi annuncia a Zelensky l'intenzione di candidarsi alle presidenziali

La decisione dell'ex comandante in capo delle Forze armate ucraine e attuale ambasciatore nel Regno Unito secondo Ukrainska Pravda

Valerii Zaluzhny - Mil.gov.ua
Valerii Zaluzhny - Mil.gov.ua
01 luglio 2026 | 18.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ex comandante in capo delle Forze armate ucraine e attuale ambasciatore nel Regno Unito, Valerii Zaluzhny, sarebbe disposto a candidarsi alle elezioni presidenziali qualora si tenessero in autunno. Lo riporta Ukrainska Pravda, secondo cui Zaluzhnyi era stato convocato a Kiev per un colloquio con il presidente Volodymyr Zelensky per discutere delle possibili ripercussioni delle dimissioni del premier britannico Keir Starmer per le relazioni Londra-Kiev, ma la conversazione si sarebbe successivamente spostata sull'ipotesi di candidatura alle elezioni presidenziali.

Secondo fonti citate dal giornale, Zelensky avrebbe spiegato che gli sviluppi favorevoli al fronte e il clima di relativa unità nel Paese potrebbero aprire una "finestra di opportunità" per il voto, pur sottolineando la necessità di evitare una spaccatura legata a un eventuale confronto diretto con Zaluzhnyi. Alla domanda del presidente se intendesse candidarsi in caso di elezioni in autunno, l'ex comandante ha risposto: "Sì, lo farò". Sempre secondo Ukrainska Pravda, nei successivi colloqui con il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa, Rustem Umerov, e con il capogruppo di maggioranza, Davyd Arakhamiia, Zaluzhnyi avrebbe ribadito la propria posizione, nonostante gli appelli a evitare una competizione potenzialmente divisiva per il Paese.

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Ucraina elezioni presidenziali Zaluzhnyi Zelensky autunno
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