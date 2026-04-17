circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità: Petrone (Gruppo Petrone), 'reshoring farmaceutico per distribuzione efficiente'

sponsor

17 aprile 2026 | 08.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Auspichiamo una catena logistica sempre più efficiente sui processi distributivi per garantire una diffusione capillare presso ospedali, farmacie e distributori intermedi. In virtù dell'attuale quadro geopolitico, auspichiamo un reshoring farmaceutico vero che possa riportare nella bassa sponda mediterranea una produzione di quei principi attivi che sono vitali per la cura dell'80/100% delle malattie croniche, istituendo un hub chimico - logistico - farmaceutico del Mediterraneo che possa efficientare non soltanto i processi di stoccaggio, ma anche quelli distributivi". Lo ha dichiarato Pierluigi Petrone, ceo di Petrone Group, nel suo intervento al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza