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Sanità: Pinelli (Fiaso), 'verso modello di prossimità e cure sempre più personalizzate'

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17 aprile 2026 | 07.55
Redazione Adnkronos
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"Si sta andando verso una maggiore prossimità, seguendo un modello assistenziale basato su personalizzazione delle cure e appropriatezza. Le soluzioni digitali e l'intelligenza artificiale ci aiuteranno a individuare il farmaco giusto per la persona giusta e a migliorare l'aderenza terapeutica, evitando anche sovraccarichi di prescrizioni, soprattutto nei pazienti anziani e cronici". Sono le parole di Nicola Pinelli, direttore Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), intervenendo al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', oggi a Roma. Un cambiamento che punta a rendere più efficace l'assistenza, in particolare nelle fasi più delicate della vita.

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