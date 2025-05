Sanità, Piovella (Soi): "In oftalmologia Ai per accorciare liste d’attesa"

“L’intelligenza artificiale in oftalmologia ha un ruolo sempre più centrale, soprattutto in un momento in cui affrontiamo gravi criticità: liste d’attesa lunghissime, con fino a 2 anni per un intervento di cataratta e un anno per una visita nel pubblico. L’Ai non sostituisce il clinico, ma lo aiuta a focalizzarsi sulle decisioni cruciali”. Così Matteo Piovella, presidente Società oftalmologica italiana (Soi) e tesoriere Fism, Federazione società medico scientifiche italiane, all’Adnkronos Salute, partecipando, a Rho Fiera Milano, alla fiera europea ‘Ai Week 2025’, evento dedicato all’intelligenza artificiale.