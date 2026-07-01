Sanità: Scopinaro (Uniamo), 'necessaria figura gestionale al posto di pazienti e caregiver'

"Si sente una gran difficoltà rispetto all'integrazione socio-sanitaria, quell'area grigia che non è né sanitaria propriamente detta, né del tutto sociale. Ci sono competenze e attribuzioni molto diverse. Quello che emerge è che sarebbe opportuno, vista la frammentazione delle spese, trovare qualcuno che gestisca tutto il sistema al posto del caregiver o della persona malata". Lo ha detto Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo - Federazione italiana malattie rare, in occasione della presentazione, a Roma, del XIV Rapporto sulle performance regionali del Sistema sanitario italiano, curato dal Crea Sanità - Centro per la ricerca economica applicata in sanità.