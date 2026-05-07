circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Tonolo (Anmar): "Associazione pazienti: far emergere criticità reali"

sponsor

07 maggio 2026 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'associazione dei pazienti ha un ruolo fondamentale nell'informazione e nel far emergere le criticità reali del vissuto di un paziente cronico. Penso, ad esempio, alle difficoltà di accesso alle cure, alla necessità di allontanarsi dalla propria residenza per reperire un farmaco o alle problematiche legate alle liste d'attesa. Un malato cronico deve poter contare su un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) e non può attendere sette o otto mesi per accedere a una determinata prestazione. Il Servizio Sanitario diventa un vero "sistema" solo se ascolta i bisogni insoddisfatti raccolti dalle associazioni, che ricevono segnalazioni costanti tramite i propri numeri verdi e i canali di ascolto". Lo ha detto Silvia Tonolo, presidente Associazione nazionale malati reumatici (Anmar), partecipando all'evento 'Innovazione e sostenibilità del sistema sanitario nazionale: il valore della partecipazione', organizzato al Senato su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, in collaborazione con Altems. Nel corso dell'incontro è stato presentato il Consensus Paper 'Verso un Sistema sanitario partecipato: consenso per una governance appropriata e sostenibile", frutto del lavoro congiunto di Altems e Ucb.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza