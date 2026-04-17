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Sanità: Venesia (Fimmg), 'bene farmaco presidio tecnologico a disposizione dei medici'

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17 aprile 2026 | 08.26
Redazione Adnkronos
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"Comorbilità, complessità e criticità sono la vera sfida dei sistemi sanitari. Sei, sette fattori di rischio causano il 60% della spesa, significa che bisogna intervenire sulla prevenzione. E se 15 patologie croniche determinano il 70% della spesa, quello è il focus da affrontare anche con il bene farmaco, un bene economico per la salute ed uno straordinario presidio tecnologico a disposizione dei medici". Questo l'intervento di Roberto Venesia, responsabile area farmaco Fimmg - Federazione italiana medici di medicina generale, nel corso del convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', a Roma.

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