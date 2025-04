Healthcare Awards, a L'Aquila il 14 aprile la cerimonia di premiazione

Gli Healthcare Awards 2025, il riconoscimento promosso da Healthcare Policy e Formiche per valorizzare figure e realtà che si sono distinte nella promozione della salute e della sostenibilità del sistema sanitario, si terranno il prossimo 14 aprile a L'Aquila, presso Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Alla loro seconda edizione - informa una nota - gli Awards vogliono essere molto più di una premiazione: un racconto corale fatto di visioni, progetti e territori che contribuiscono, con impegno e lungimiranza, a costruire una sanità migliore.

Protagonista della prima edizione è stata la Puglia, che ha omaggiato con il riconoscimento figure istituzionali di primo piano come il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e l'allora ministro per gli Affari europei - oggi vicepresidente della Commissione europea - Raffaele Fitto. Nel 2025 il focus si sposta sull'Abruzzo, terra che ha saputo rispondere alle sfide della ricostruzione con una sanità dinamica e resiliente, capace di rigenerarsi dopo eventi drammatici. Si tratta di un'occasione unica non solo per riconoscere l'impegno di chi opera ogni giorno per un sistema salute più giusto e innovativo, ma anche per accendere nuove energie e visioni capaci di guidare il futuro della salute. "Non si tratta di una semplice premiazione - afferma il direttore di Healthcare Policy e condirettore di Formiche, Alessandra Micelli - ma di una narrazione che ogni anno si arricchisce di volti, territori e progetti capaci di trasformare la salute pubblica in un patrimonio collettivo più solido e lungimirante. Alla base del progetto c'è la volontà di identificare, di volta in volta, un territorio simbolo in cui si genera valore per la salute: un luogo che racconti, attraverso le sue esperienze e i suoi protagonisti, come si possa innovare, costruire e prendersi cura".

Durante la cerimonia saranno premiati, tra gli altri, Americo Cicchetti, direttore generale della Programmazione sanitaria presso il ministero della Salute, Guido Quintino Liris, senatore, per il suo impegno a favore della salute nei territori, e Antonella Santuccione Chadha, ricercatrice in ambito neuroscientifico e pioniera della medicina di genere. Sono previsti anche riconoscimenti per importanti realtà del comparto farmaceutico del nostro Paese, riporta la nota: Incyte, Johnson & Johnson Innovative Medicine, Novartis Italia e Sanofi. Parteciperanno all'evento anche rappresentanti istituzionali: Fausta Bergamotto, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy; Pierluigi Biondi, sindaco de L'Aquila; Edoardo Alesse, rettore dell'Università de L'Aquila e Alessandro Grimaldi, presidente dell'Ordine dei medici della provincia dell’Aquila.