"I bambini possono guardare il Festival di Sanremo fino alla fine solo se il giorno dopo non hanno scuola" quindi "via libera per la finale di stasera". Il pediatra Italo Farnetani sdogana le ore piccole anche per i baby spettatori, suggerendo una visione 'accompagnata', di famiglia: "E' bene che chi guarda il festival sia nella stessa stanza e davanti allo stesso schermo", evidenzia all'Adnkronos Salute. C'è anche un aspetto legato alla convivialità da non sottovalutare, spiega il professore ordinario di Pediatria dell'Università Ludes-United Campus of Malta.

"Uno o due giorni di alterazione dei ritmi del sonno non alterano certo l'impostazione generale del sonno - rassicura il pediatra - e il bambino avrà il vantaggio proprio di poter essere stimolato dalla musica. Il Festival di Sanremo è anche un'opportunità di condivisione familiare, ribadisco. Pertanto i genitori e i figli, eventualmente anche con altre persone, dovrebbero guardare tutti insieme la trasmissione. Sarebbe sbagliato che ognuno restasse nella propria stanza a guardare individualmente lo stesso spettacolo. Restando tutti insieme - conclude - si crea un importante momento di aggregazione familiare per vivere questo evento e godere della musica tutti insieme".