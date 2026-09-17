Scavuzzo (Comune di Milano), 'Cdi Bionics San Babila investe in salute''

"Questo centro è un investimento in salute, cosa di cui oggi c'è molto bisogno. Siamo in un quartiere con moltissimi uffici e quindi con tante persone che lavorano: il fatto di poter essere vicini e non dover andare a cercare dei luoghi per promuovere la salute e preoccuparsi di essa credo sia di particolare importanza. Riuscire ad anticipare le diagnosi e intervenire tempestivamente grazie alle moderne tecnologie aumenta la speranza di poter risolvere i problemi e dà alla scienza un'arma in più". Sono le parole della vicesindaca e assessora alla rigenerazione urbana del comune di Milano, Anna Scavuzzo, intervenuta all'Open week Cdi San Babila. L'iniziativa, in programma dal 15 al 19 settembre, consente alla cittadinanza di conoscere da vicino l'eccellenza tecnologica e le competenze professionali del 36° poliambulatorio del network Centro diagnostico italiano (Cdi) inaugurato lo scorso maggio nel cuore del capoluogo lombardo.