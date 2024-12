Self-care: risorsa per cittadini e Ssn? - Segui il talk il 13 dicembre dalle 11

L’evento è promosso da Adnkronos ed è dedicato al tema, poco conosciuto, ma centrale, del self-care, parola inglese che possiamo tradurre liberamente come ‘prendersi cura di sé in autonomia’ e che l’Organizzazione mondiale della sanità definisce: “La capacità dei singoli individui, delle famiglie e comunità di promuovere la propria salute, prevenire le malattie, mantenersi in salute e affrontare malattie e disabilità con o senza il supporto di un operatore sanitario”, in particolare il farmacista.

Tema in chiave di risorsa per migliorare la qualità della vita delle persone e anche sostenibilità del Servizio sanitario, tema quest’ultimo di particolare attualità, considerando che, in tempi di manovra, è fondamentale assicurare l'equilibrio necessario per mantenere livelli adeguati di cura e accessibilità per tutti. Chiaro che, un argomento complesso e, per molti aspetti, ancora poco noto, sia importante evidenziare gli attori coinvolti - il paziente, certo, ma anche il farmacista, il mondo istituzionale e le imprese - e, in questo contesto, capire il tipo di collaborazione necessaria per vincere le sfide attuali e future della salute.