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Sla, Pasinelli (Arisla): "La ricerca ha fatto tanti passi avanti e va in buona direzione"

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"Terapie sarannno sempre più specifiche e mirate ai diversi sottogruppi di Sla"

Piera Pasinelli - (Foto Adnkronos)
Piera Pasinelli - (Foto Adnkronos)
22 settembre 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La ricerca sulla Sla ha fatto tanti passi avanti e sta andando in una buona direzione, grazie alle nuove tecnologie, alla genetica e alla capacità di studiare i processi biologici che causano la malattia direttamente nelle cellule, nei campioni e nei tessuti dei pazienti. Questo ci ha portato a capire che, sebbene condividano la stessa diagnosi, le persone con la Sla in realtà hanno malattie diverse dal punto di vista biologico e molecolare. È come se la Sla fosse un insieme di tante malattie ancora più rare della Sla stessa". Lo ha detto Piera Pasinelli, neuroscienziata e componente dell’Advisory board di Fondazione Arisla, ieri a Palazzo Chigi, a Roma, durante la celebrazione della XIX Giornata nazionale Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). Per l’occasione sono stati illuminati di verde centinaia di luoghi simbolici, tra cui il Tempio di Nettuno a Paestum, il Pirellone, la Loggia di Brescia, i quattro ponti storici di Torino, il Teatro Massimo di Palermo, il Castello Aragonese di Taranto, la Fontana di Piazza De Ferrari a Genova e Palazzo Chigi, oltre a torri, municipi, fontane, università e chiese nei capoluoghi e nei piccoli comuni.

"La direzione in cui sta andando la ricerca - prosegue Pasinelli - è proprio quella di identificare questi sottogruppi di Sla e i loro marcatori molecolari e biologici, in modo da poter disegnare e sviluppare terapie sempre più specifiche e mirate ai diversi sottogruppi. In fondo è quello che ha fatto la ricerca oncologica, che ha capito che i tumori possono avere marcatori molecolari diversi ed è quindi passata da una terapia di gruppo a una terapia personalizzata per uno specifico sottogruppo o per uno specifico tumore".

"Quello su cui dobbiamo investire risorse, ma anche tempo e talento, è proprio l’identificazione dei marcatori biologici che possano aiutarci sia nella diagnosi precoce sia a creare questi sottogruppi di pazienti, in modo da riuscire a disegnare terapie molto più specifiche", conclude.

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Arisla sla malattie rare
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