Sla, quasi totalità pazienti ha difficoltà a deglutire. Stare a tavola con familiari, anche con tempi e consistenze diversi, è terapia assolutamente potente

06 febbraio 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
Cerri (Centro Nemo): per anticipare le problematiche che il paziente incontra di giorno in giorno è fondamentale supportare una persona con Sla con presa in carico multidisciplinare. Curare questa grave patologia neurologica significa anche curare le relazioni: cercare di conservare convivialità del pasto è dunque di fondamentale importanza. Circa il 30% dei pazienti perde, dall'esordio malattia, la capacità di deglutire e così sedersi a tavola diventa davvero faticoso e facilita l'isolamento. Le ricette a consistenza modificata possono essere sicure e bilanciate e rispondere ai gusti della persone.

