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Tumore rinofaringeo, Pisani (Ailar): "Paziente ha diritto a cure multidisciplinari"

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15 settembre 2026 | 18.38
Redazione Adnkronos
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"Il documento presentato oggi fotografa la situazione attuale con il grosso problema dell'accesso alle cure oncologiche. Il paziente ha diritto a una serie di cure multidisciplinari, di essere informato e supportato". Così Paolo Pisani, presidente nazionale Ailar - Associazione italiana laringectomizzati, in occasione dell'incontro con la stampa dal titolo "Tumore rinofaringeo in Italia: evidenze, bisogni dei pazienti e prospettive future", organizzato da Teha Group a Roma. Durante l'evento è stato presentato un paper sulla patologia con numeri, stato dell'arte e prospettive terapeutiche.

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