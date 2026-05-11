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Tumore seno, Di Leo (Komen) : 'la cura non è solo farmaci ma anche supporto e ascolto'

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11 maggio 2026 | 11.04
Redazione Adnkronos
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"La cura è un processo che avviene attraverso la messa in campo di tantissime risorse: ci sono farmaci, ma ci sono anche relazioni e momenti di ascolto, di accoglienza. C'è il supporto e ci sono anche strumenti che i centri di terapia integrate riescono a racchiudere bene. Dei momenti in cui, al di là della verbalizzazione delle parole, si riescono a esprimere le emozioni. Anche il tempo della cura è necessario". Lo ha detto Alba Di Leone, presidente Komen Italia e di Think Pink Italy Ets, alla presentazione de 'La Voce oltre la Cura. Qualità di vita e tumore al seno metastatico' nell'ambito della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno promossa dalla Komen Italia, giunta alla sua 27esima edizione, che si è svolta dal 7 al 10 maggio nel villaggio al Circo Massimo.

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