Tumore seno metastatico, Provera (Pfizer): 'voce pazienti parte integrante della cura'

"Spesso, la soluzione a tanti problemi parte dall'ascolto. Ecco perché la campagna si chiama 'La voce oltre la cura': ascoltiamo la voce delle donne per raccoglierne i bisogni, le aspettative, le aspirazioni, in modo che possano diventare parte integrante del loro percorso di cura, in un'ottica di medicina integrata. L'ambizione di Pfizer è quella di riuscire a portare innovazioni che siano in grado di cambiare la vita dei pazienti oncologici". Sono le parole di Marco Provera, Oncology Lead di Pfizer in Italia, al lancio della campagna dell'azienda farmaceutica presentata della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno promossa dalla Komen Italia, giunta alla sua 27esima edizione, che si è svolta dal 7 al 10 maggio nel villaggio al Circo Massimo.