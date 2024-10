È Palermo la città che Sabato 26 ottobre ha ospitato la terza tappa del CardioBreast Dragon Boat Festival, l'iniziativa dell’Istituto nazionale di ricerche cardiovascolari (Inrc), in collaborazione con la Federazione italiana Dragon Boat e il contributo incondizionato di Daiichi Sankyo Italia, che celebra lo sport come strumento di prevenzione cardiovascolare e oncologica per tutti, e soprattutto come percorso di rinascita per le donne che hanno affrontato una diagnosi di cancro al seno.