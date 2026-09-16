circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori: Bombaci (Ail),'con Vita Lmc Tracker paziente con Lmc registra sintomi in tempo reale'

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
16 settembre 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il primo fondamentale beneficio" di uno strumento come Vita Lmc Tracker "è che, nel momento in cui il paziente accusa un sintomo o un effetto collaterale, lo segnala sull'app: può quindi tenerne traccia esattamente quando lo vive, senza dover ricordare, un mese dopo, una volta dal medico, cosa è successo. Inoltre, permette di razionalizzare, in modo chiaro per il medico, le problematiche che il paziente vive in modo aneddotico, così che possano essere gestite. Ritengo sia molto utile, specialmente per le persone alla prima diagnosi, che sono ancora disorientate, avere uno strumento come questo, che permette di tenere una sorta di diario elettronico". Sono le parole di Felice Bombaci, coordinatore nazionale Gruppo pazienti Lmc di Ail - Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, in occasione dell'incontro con la stampa 'Leucemia mieloide cronica, convivere, ascoltare, partecipare. Bisogni, aspettative e qualità di vita di chi affronta la cronicità', promosso da Novartis a Milano e durante il quale è stato presentato lo strumento digitale 'Vita Lmc Tracker'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza