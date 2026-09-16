Tumori: Bombaci (Ail),'con Vita Lmc Tracker paziente con Lmc registra sintomi in tempo reale'

"Il primo fondamentale beneficio" di uno strumento come Vita Lmc Tracker "è che, nel momento in cui il paziente accusa un sintomo o un effetto collaterale, lo segnala sull'app: può quindi tenerne traccia esattamente quando lo vive, senza dover ricordare, un mese dopo, una volta dal medico, cosa è successo. Inoltre, permette di razionalizzare, in modo chiaro per il medico, le problematiche che il paziente vive in modo aneddotico, così che possano essere gestite. Ritengo sia molto utile, specialmente per le persone alla prima diagnosi, che sono ancora disorientate, avere uno strumento come questo, che permette di tenere una sorta di diario elettronico". Sono le parole di Felice Bombaci, coordinatore nazionale Gruppo pazienti Lmc di Ail - Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, in occasione dell'incontro con la stampa 'Leucemia mieloide cronica, convivere, ascoltare, partecipare. Bisogni, aspettative e qualità di vita di chi affronta la cronicità', promosso da Novartis a Milano e durante il quale è stato presentato lo strumento digitale 'Vita Lmc Tracker'.