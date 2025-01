Tumori: cancro prostata, terapia mirata cambia pratica clinica in forma metastatica

È disponibile in Italia una nuova terapia mirata per i pazienti con carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione e con mutazioni Brca1 e 2 , in cui la chemioterapia non è clinicamente indicata. In questi pazienti, l’Aifa, Agenzia del farmaco, ha infatti approvato il rimborso per il Parp inibitore olaparib, terapia orale di AstraZeneca e Msd, in associazione a abiraterone e prednisone o prednisolone come terapia di prima linea. Di questo si è parlato in un incontro con la stampa a Milano, durante il quale sono stati presentati i risultati dello studio clinico PROpel che mostra come il rischio di morte si riduce di oltre il 70% nei pazienti trattati con olaparib-abiraterone.