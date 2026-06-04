Tumori: Curigliano (Esmo), 'accesso non ottimale a test genomici in cancro al seno'

"I test genomici rappresentano veramente una grande opportunità per le donne con tumore mammario endocrinoresponsive Her2 negativo in stadio precoce. Purtroppo l'accesso ai test genomici in Italia non è ottimale. Nonostante ci sia un fondo dedicato, non si riesce ancora a saturare completamente, in alcune regioni, il loro utilizzo. Questo purtroppo è un grosso problema, perché rischiamo un sovratrattamento in molte donne in cui non c'è nessuna indicazione alla chemioterapia, e a volte, ahimè, anche un sottotrattamento, perché il test permette di capire bene chi ha indicazione alla chemio e chi no". Così Giuseppe Curigliano, professore ordinario di Oncologia medica al Dipo-dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia della Statale di Milano e presidente eletto Esmo-Società europea di oncologia medica, in occasione dell'Annual Meeting dell'American Society of Clinical Oncology Congresso (Asco) che si è svolto in questi giorni a Chicago (Usa).