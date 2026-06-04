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Tumori: Curigliano (Esmo), 'accesso non ottimale a test genomici in cancro al seno'

04 giugno 2026 | 07.59
Redazione Adnkronos
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"I test genomici rappresentano veramente una grande opportunità per le donne con tumore mammario endocrinoresponsive Her2 negativo in stadio precoce. Purtroppo l'accesso ai test genomici in Italia non è ottimale. Nonostante ci sia un fondo dedicato, non si riesce ancora a saturare completamente, in alcune regioni, il loro utilizzo. Questo purtroppo è un grosso problema, perché rischiamo un sovratrattamento in molte donne in cui non c'è nessuna indicazione alla chemioterapia, e a volte, ahimè, anche un sottotrattamento, perché il test permette di capire bene chi ha indicazione alla chemio e chi no". Così Giuseppe Curigliano, professore ordinario di Oncologia medica al Dipo-dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia della Statale di Milano e presidente eletto Esmo-Società europea di oncologia medica, in occasione dell'Annual Meeting dell'American Society of Clinical Oncology Congresso (Asco) che si è svolto in questi giorni a Chicago (Usa).

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