Tumori: Degrassi (Andos), 'pazienti metastatici hanno bisogno di accompagnamento'

"Il bisogno più rilevante dei pazienti metastatici emerso durante MetaLab è il bisogno di accompagnamento. Si tratta di un lungo percorso che non è soltanto di cura, perché quello ha le sue tappe standardizzate nei centri di riferimento. Ci sono anche altri bisogni, perché la diagnosi di malattia metastatica compromette completamente il presente e il futuro. Quindi è necessario organizzare i propri bisogni sociali, familiari, lavorativi e personali. Qualcuno deve prendersi carico di questo". Sono le parole di Flori Degrassi, presidente Andos - Associazione nazionale donne operate al seno Ets, in occasione della presentazione della soluzione scaturita dal progetto MetaLAB, promosso da Daiichi Sankyo Italia, per migliorare il percorso di cura dei pazienti con tumori metastatici. Il progetto ha messo al centro l'ascolto dei bisogni delle persone con tumori metastatici e ha visto la partecipazione attiva di otto realtà associative in ambito oncologico.