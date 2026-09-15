Tumori: Dlbcl, disponibile in Italia nuovo trattamento glofitamab-GemOx in seconda linea

È disponibile e rimborsata anche in Italia la combinazione dell'anticorpo bispecifico glofitamab e chemioterapia (GemOx) per il trattamento dei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl), che presentano una recidiva o una malattia refrattaria dopo la prima linea di trattamento. In questi pazienti, i dati dello studio internazionale di fase 3 Starglo mostrano un miglioramento della sopravvivenza globale e sopravvivenza libera da progressione, con benefici significativi rispetto allo standard di cura. Inoltre, la terapia è a durata fissa e immediatamente disponibile 'off-the-shelf' per la somministrazione.