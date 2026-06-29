Tumori, endometrio: oncologa Lorusso, 'la sola neoplasia ginecologica con incidenza e mortalità in aumento nei prossimi anni'

"Per anni abbiamo considerato il tumore dell'endometrio come il più facile da curare tra i tumori ginecologici e questo purtroppo ha creato due problemi nel tempo una un disinvestimento nella ricerca e una totale decentralizzazione del tumore dell'endometrio che oggi è un tumore che viene curato dappertutto e spesso non seguendo le linee guida. Purtroppo, come conseguenza di tutto questo, questo è l'unico tumore con incidenza e mortalità in aumento nei prossimi anni tra le neoplasie ginecologiche". Lo ha detto Domenica Lorusso, responsabile Centro di Ginecologia oncologica Humanitas San Pio X e professore di Ostetricia e Ginecologia di Humanitas University, in occasione dell'incontro promosso da Astrazeneca oggi a Milano e intitolato "Tumori, oltre il silenzio della malattia: il valore dell'immunoterapia oggi".