Tumori: Giornata mondiale, Favo sul valore della nutrizione medica in oncologia

05 febbraio 2026 | 17.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Favo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, ha organizzato a Roma l'incontro 'Quando nutrirsi è curarsi: il valore della nutrizione medica specializzata in oncologia. Una risorsa per il sistema sanitario, un diritto per tutti'. L'iniziativa ha acceso i riflettori sulla malnutrizione nei pazienti oncologici. Una condizione che spesso ostacola il percorso di cura, con ricadute importanti sui costi a carico del Sistema sanitario nazionale. L'appello perché gli alimenti speciali rientrino nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e diventando accessibili ai pazienti.

