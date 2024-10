Tumori, Gnocchi (Novartis):"La voce di 6 donne con cancro seno per migliorare vita di tutte"

"C'è ancora bisogno di dare testimonianza e voce delle singole esperienze per migliorare la qualità di vita delle donne, nella loro unicità e nel loro specifico percorso. Queste 6 donne coraggiose hanno aperto la loro emotività, le loro emozioni per condividere con altre donne nella stessa situazione il loro percorso: non potevamo non dare loro voce". Lo ha detto Chiara Gnocchi, Head of Communication & Patient Engagement di Novartis Italia, alla presentazione di 'Distances', la docuserie sulle storie vere di donne con il tumore al seno, promossa da Novartis Italia, in collaborazione con Salute Donna Onlus, nell'ambito del Festa del Cinema di Roma.