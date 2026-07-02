Tumori: Greco (AbbVie), 'con mirvetuximab soravtansine entriamo in medicina di precisione cancro ovarico'

"E' un momento molto importante. Celebriamo due importanti traguardi: l'entrata nei tumori solidi e nella medicina di precisione. Dopo 15 anni, da quando la nostra azienda" ha deciso di dedicare "la parte farmaceutica all'innovazione e alla ricerca di soluzioni per bisogni di salute insoddisfatti, abbiamo il primo farmaco approvato nei tumori solidi e nella medicina di precisione". Così Fabrizio Greco, amministratore delegato AbbVie Italia, commenta il via libera di Aifa-Agenzia italiana del farmaco al rimborso di mirvetuximab soravtansine, il primo anticorpo farmaco coniugato per il trattamento del carcinoma ovarico platino resistente positivo al recettore alfa dei folati (FRα), in occasione dell'incontro 'Tumore ovarico: le nuove frontiere dell'innovazione terapeutica'.