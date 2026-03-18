circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori: Iannelli (Favo), 'coinvolgere pazienti in ricerca è democrazia sanitaria'

sponsor

18 marzo 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Una ricerca clinica fatta 'con' i pazienti e non solo 'sui' pazienti, va considerata un atto di democrazia sanitaria: coinvolgerli dalle prime battute - in una fase di co-progettazione del disegno clinico - significa ottenere una ricerca più giusta, equa ed efficace che arriva a dare risposte importanti ai bisogni dei pazienti'. Lo ha detto Elisabetta lannelli, segretario Favo - Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia, in occasione della presentazione, a Roma, del working paper 'Protagonista della ricerca. Il paziente al centro dei trial in oncologia ed emato-oncologia'. Il documento è stato realizzato da Teha, del Gruppo The european house – Ambrosetti, con il contributo non condizionante di Amgen.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza