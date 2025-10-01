circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori, Integlia (Isheo): "Da 3 anni impegnati a colmare lacune in gestione paziente"

Al Blood Cancer Summit: "Attenzione alla mobilità e all'assistenza psicologica"

Davide Integlia, Ceo di Isheo
Davide Integlia, Ceo di Isheo
01 ottobre 2025 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Stiamo lavorando da oltre 3 anni per unire medici, associazioni di pazienti, manager sanitari e rappresentanti istituzionali al fine di capire quali siano le lacune ancora esistenti nel percorso di presa in carico globale del paziente con malattie emato oncologiche". Così Davide Integlia, Ceo di Isheo, intervenendo a Roma al Blood Cancer Summit, ricorda che l'inziativa è nata nel 2021, "nell'ambito del progetto Bridge the gap, avviato con La Lampada di Aladino Ets".

"Nel corso di questi anni - spiega Integlia - abbiamo realizzato una serie di approfondimenti, una survey, interviste multi stakeholder e abbiamo anche rilevato i principali gap, le lacune, nella presa in carico assistenziale di questi pazienti. Oggi, grazie alla multidisciplinarietà di questo summit, composto da associazioni e organizzazioni di pazienti, management sanitario, farmacisti e promotori di ricerca, parliamo dei miglioramenti nel percorso assistenziale di questi pazienti", che li coinvolga e renda protagonisti.

L'innovazione in questo settore "ha fatto passi da gigante", lo testimoniano "sia i pazienti che i medici, ma ci sono delle lacune importanti nel percorso assistenziale: dalla mobilità, all'assistenza psicologica - osserva l'esperto - Abbiamo condotto una survey qualche anno fa, sempre nell'ambito di questo progetto, dove i pazienti mettevano in evidenza come l'ansia alla diagnosi, per esempio, diventa un problema ulteriore, rispetto alla gestione della malattia. Inoltre, c'è l'aspetto nutrizionale e il fatto di comprendere il paziente all'interno di un sistema, creando un percorso di coinvolgimento, senza che diventi destinatario di interventi in maniera passiva. Parliamo, infatti, di empowerment, di coinvolgimento attivo nel percorso di cura".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Blood cancer summit Davide Integlia Ceo di Isheo paziente eoncoematologico
Vedi anche
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza