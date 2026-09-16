Tumori: Lmc, ematologa Fava 'necessario monitorare impatto effetti collaterali e malattia su qualità di vita'

"È molto importante poter avere degli strumenti che identifichino precocemente e accuratamente gli effetti collaterali sperimentati dal paziente e quanto questi e la malattia influenzino il suo stile di vita, dalle relazioni familiari a quelle lavorative, fino all'aspetto psicosociale e funzionale". Così Carmen Fava, professoressa di Ematologia all'università degli studi di Torino e dirigente medico Scdu Ematologia Ao Ordine Mauriziano di Torino, all'incontro con la stampa organizzato a Milano da Novartis durante il quale la farmaceutica ha presentato 'Vita Lmc Tracker', uno strumento digitale che supporta il monitoraggio quotidiano della patologia.