Tumori: Lmc, Rago (Novartis) 'monitoraggio digitale sintomi per migliorare dialogo medico-paziente'

"Abbiamo creato uno strumento digitale molto semplice, chiamato Vita Lmc Tracker, che serve ai pazienti per monitorare i segni e i sintomi della malattia e portare queste informazioni nello studio del proprio medico, in modo da poter avere una discussione medico-paziente più informata". Lo ha detto Marco Rago, Medical Head Oncology Novartis Italia, all'incontro con la stampa, promosso dalla farmaceutica a Milano su 'Leucemia mieloide cronica, convivere, ascoltare, partecipare. Bisogni, aspettative e qualità di vita di chi affronta la cronicità', durante il quale è stato presentato 'Vita Lmc Tracker', uno strumento digitale che supporta il monitoraggio quotidiano e il confronto con il clinico.