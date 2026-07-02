Tumori: Lorusso (Humanitas San Pio X), 'anticorpo bispecifico per cancro ovarico in linee guida Aiom'

"Le linee guida Aiom (Associazione italiana di oncologia), che abbiamo recentemente licenziato nell'ultima edizione includendo anche l'impiego" di mirvetuximab soravtansine per il cacnro ovarico, " sono uno strumento utile per tutti i nostri colleghi. Sono state create con un rigore metodologico importante: da qualche anno, infatti, in Italia hanno una valenza medico legale e oggi passano anche al vaglio dell'Istituto superiore di sanità". Così Domenica Lorusso, responsabile Centro di Ginecologia oncologica Humanitas San Pio X e professore di Ostetricia e ginecologia di Humanitas University, intervenendo A Roma all'incontro 'Tumore ovarico: le nuove frontiere dell'innovazione terapeutica'.