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Tumori: Lorusso (Humanitas San Pio X), 'anticorpo bispecifico per cancro ovarico in linee guida Aiom'

02 luglio 2026 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le linee guida Aiom (Associazione italiana di oncologia), che abbiamo recentemente licenziato nell'ultima edizione includendo anche l'impiego" di mirvetuximab soravtansine per il cacnro ovarico, " sono uno strumento utile per tutti i nostri colleghi. Sono state create con un rigore metodologico importante: da qualche anno, infatti, in Italia hanno una valenza medico legale e oggi passano anche al vaglio dell'Istituto superiore di sanità". Così Domenica Lorusso, responsabile Centro di Ginecologia oncologica Humanitas San Pio X e professore di Ostetricia e ginecologia di Humanitas University, intervenendo A Roma all'incontro 'Tumore ovarico: le nuove frontiere dell'innovazione terapeutica'.

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