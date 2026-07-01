Tumori: mammella, Criscitiello (Humanitas), 'con test genomici meno chemioterapia e più mirata'

"I test genomici oggi rappresentano uno strumento concreto per oncologi e pazienti, per poter selezionare le pazienti che hanno davvero necessità di un trattamento chemioterapico e risparmiarlo invece alle pazienti che non ne trarrebbero beneficio. Per una donna con tumore della mammella, sapere di poter evitare, in sicurezza, un trattamento chemioterapico non necessario ha dei grandissimi benefici e un impatto enorme sulla qualità di vita, in primis da un punto di vista emotivo". Così Carmen Criscitiello, responsabile Oncologia mammaria Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi) e professoressa di Oncologia medica all'Humanitas university, intervenendo all'incontro 'Genomics at work: the evolution of the patient journey in early breast cancer', organizzato da Exact Sciences is now Abbott, a Milano.