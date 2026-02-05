circle x black
Tumori, mieloma: oncologo Corso, 'con farmaci biologici eliminate avversità chemio'

05 febbraio 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
"Siamo riusciti a migliorare la sopravvivenza e ad allungare la vita in termini di qualità. Questo perché i pazienti" con mieloma multiplo "sono gestiti principalmente in ambulatorio e perché gli effetti collaterali dei farmaci nel tempo sono cambiati. I farmaci biologici ci hanno permesso di eliminare gli eventi avversi negativi della chemioterapia". Sono le parole di Alessandro Corso, direttore del dipartimento di Oncologia dell'ospedale di Legnano Asst Ovest Milanese, intervenendo al media tutorial, promosso da Gsk a Milano, riguardante le nuove terapie, l'aumento della sopravvivenza e la cronicizzazione del mieloma multiplo.

