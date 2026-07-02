Tumori, ovaio: Bellet (Acto Italia), 'accesso tempestivo alle cure è fondamentale'

"È molto importante avere un accesso tempestivo alle terapie perché il tempo, nel tumore ovarico, sia a livello chirurgico, sia di terapie è fondamentale. In questo momento, ne abbiamo diverse di disponibili, che sono state approvate, ma è necessario poter accedere a dei test specifici per poterle avere. Ad oggi, infatti, il farmaco è riconosciuto, ma le terapie non lo sono ancora". Sono le parole di Ilaria Bellet, presidente di Acto Italia (Alleanza contro il tumore ovarico Ets), in occasione dell'incontro 'Tumore ovarico: le nuove frontiere dell'innovazione terapeutica', svoltosi oggi a Roma.