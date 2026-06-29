Tumori, polmone: Novello (Walce), 'immunoterapia perioperatoria migliora aspettativa di vita'

"L'aggiunta dell'immunoterapia in un contesto perioperatorio, come dimostrato dallo studio Aegean, che ha visto la randomizzazione di 800 pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule in stadio precoce a un trattamento chemioterapico da 2 o 4 cicli con l'aggiunta di durvalumab in neoadiuvante, quindi prima della chirurgia, seguito da un mantenimento con durvalumab dopo l'intervento, rispetto a placebo, permette di costruire un approccio terapeutico in grado di impattare davvero sull'aspettativa di vita di questi pazienti". Lo afferma Silvia Novello, presidente Women against lung cancer in Europe - Walce, direttore Oncologia medica ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano e professore Oncologia medica università degli studi di Torino, partecipando all'incontro "Tumori, oltre il silenzio della malattia: il valore dell'immunoterapia oggi" promosso da AstraZeneca a Milano.