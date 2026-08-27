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Tumori, torna 'Settembre d’oro', Fiagop illumina l’Italia per sensibilizzare su cancro pediatrico

Tumori, torna 'Settembre d’oro', Fiagop illumina l’Italia per sensibilizzare su cancro pediatrico
27 agosto 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Torna il ‘Settembre d’oro’, la campagna internazionale di sensibilizzazione contro il cancro pediatrico e a supporto dei bambini e degli adolescenti affetti da tumore e delle loro famiglie, promossa dalla rete mondiale Childhood Cancer International (Cci) e, nel nostro Paese, dalla Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia Pediatrica (Fiagop). Il tema scelto è ‘Accendi d’oro, accendi la speranza 2026’. Secondo gli ultimi dati - riferisce una nota -,ogni anno nel nostro Paese sono circa 2.500 i nuovi casi di tumori che colpiscono bambini e adolescenti, di cui circa l’80% può guarire grazie ai progressi della ricerca medica e alla qualità delle cure mentre, purtroppo, per un 20% dei piccoli malati, cioè circa 500 bambini e adolescenti all’anno, ancora non esistono cure risolutive.

“Per questo motivo, la nostra Federazione è quotidianamente impegnata affinché questo tema assuma un ruolo prioritario nell'agenda politica e istituzionale - afferma Sergio Aglietti, presidente di Fiagop - Attraverso il dialogo con Parlamento, Governo e tutti gli attori coinvolti, promuoviamo iniziative e proposte volte a rafforzare il sostegno alla ricerca pediatrica, nella convinzione che solo un investimento costante e strutturale possa garantire un futuro migliore ai bambini e agli adolescenti colpiti da tumore. Con il ‘Settembre d'oro’ vogliamo quindi accendere i riflettori su questa sfida, affinché la ricerca diventi una priorità condivisa e nessun bambino sia lasciato senza una concreta speranza di cura”.

La campagna vedrà Fiagop e le 33 associazioni aderenti in tutta Italia impegnate, in particolare dal 21 al 28 settembre, in grandi città e anche in piccoli centri per l’illuminazione, di notte, con luce dorata, importanti monumenti, palazzi storici e luoghi simbolici, allo scopo di “accendere” l’attenzione del grande pubblico e degli stakeholder sui temi dell’oncoematologia pediatrica. Tra i tanti luoghi che saranno illuminati quest’anno, sono già confermati: a Roma il Colosseo; a Firenze la copia del David di Michelangelo in piazzale Michelangelo; a Genova la Fontana di piazza De Ferrari e a Bologna il Palazzo del Podestà. Sarà anche diffusa la traduzione in italiano degli ‘European Standards of Care for Children and Adolescents with Cancer’, gli standard europei di cura per i pazienti pediatrici oncologici stilati dalla Childhood Cancer International - Europe (Cci Europe) e dalla European Society for Paediatric Oncology (Siop Europe). Durante la campagna per il ‘Settembre d’oro’ - continua la nota - i volontari delle associazioni Fiagop distribuiranno inoltre al pubblico il ‘Gold Ribbon’, il famoso nastrino dorato simbolo della lotta al cancro pediatrico. Inoltre, sarà lanciato il progetto ‘Ti voglio una sacca di bene’ per promuovere la donazione di sangue a favore dei giovani malati oncologici, in collaborazione con i principali centri trasfusionali pediatrici sul territorio italiano. Ulteriori informazioni sono disponibili su accendidoro.it e fiagop.it.

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tumori Settembre d'oro cancro pediatrico oncoematologia pediatrica
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