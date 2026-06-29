Tumori, vescica: Magenta (Palinuro), 'bene applicabilità effettiva di novità terapeutiche'

"Come associazione pazienti accogliamo con grande gioia ogni tipo di innovazione di ricerca e applicabilità. Poter comunicare che esiste una nuova opzione di cura è ovviamente un evento importantissimo ma lo è in particolare quando esiste già l'applicabilità effettiva in Italia". Lo afferma Laura Magenta, assistente alla presidenza Associazione Palinuro, in merito all'associazione dell'immunoterapia a base di durvalumab con la chemioterapia in ambito perioperatorio nel tumore alla vescica, intervenendo, oggi a Milano, all'incontro sulle novità terapeutiche in oncologia "Tumori, oltre il silenzio della malattia: il valore dell'immunoterapia oggi".