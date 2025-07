Vaccini: Chiantera (Aogoi), 'anti-Hpv previene tumori genitali e si può fare a ogni età'

"I tumori della sfera genitale femminile, in particolare del carcinoma della cervice, ma anche, nel maschio, quello di laringe e pene, potrebbero essere completamente azzerati in Italia se la vaccinazione" dell'Hpv "fosse portata almeno al 90%" di copertura. "Attualmente viene indicata ai 13 anni, ma potrebbe essere effettuata in qualsiasi momento della propria vita, quando si prende coscienza di un dovere di proteggere se stessi e gli altri". Così all'Adnkronos Salute Antonio Chiantera, presidente nazionale di Aogoi, Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani.