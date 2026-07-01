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Vaccini: Conversano (HappyAgeing), 'più informazione e accessibilità per incentivarli in over 65'

01 luglio 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
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"Alcune vaccinazioni aiutano a proteggere l'anziano da patologie stagionali, altre sono efficaci verso patologie che possono colpire tutto l'anno. Come l'herpes zoster che può contrarsi in qualsiasi momento ma soprattutto col caldo, quando può registrarsi un abbassamento delle difese anticorpali. Inoltre, dobbiamo convergere verso una vaccinazione "facile". Ecco perché alcune regioni hanno aumentato la possibilità di effettuare tutte le vaccinazioni anche nelle farmacie. È fondamentale comunicare gli effetti negativi delle malattie e far comprendere anche la gravità delle complicanze che queste possono comportare in caso di mancata prevenzione". Lo ha detto Michele Conversano, presidente del Comitato tecnico scientifico di HappyAgeing - Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo, in occasione dell'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'anziano, a Roma.

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