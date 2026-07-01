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Vaccini: HappyAgeing, investire in prevenzione per salute anziani e riduzione costi Ssn

01 luglio 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
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Puntare sulla prevenzione vaccinale degli anziani significa tutelare la salute e, allo stesso tempo, ridurre i costi per il Sistema sanitario. È quanto emerso dall'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'anziano, promossa a Roma da HappyAgeing. Gli esperti hanno evidenziato come le vaccinazioni raccomandate nella silver age possano diminuire ricoveri e complicanze, generando benefici economici per la collettività. Al centro del dibattito il documento scientifico elaborato dalle Università di Pisa e Bari, presentato al Ministero della Salute e al Cip - Coordinamento interregionale prevenzione, con proposte per rafforzare il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.

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